Credit: Calvin Mattheis/Knoxville News Sentinel

released its list of top-selling items from each state and it’s a dandy. Minnesota: Flamin’ Hot Cheetos, and Wisconsin: Green Bay Packers bath mat

Check out the full list below.

• Alabama: Crayons

• Alaska: RV & marine antifreeze

• Arizona: L.O.L. Surprise! Dolls

• Arkansas: Chocolate

• California: Protein powder

• Colorado: Peanut M&M’s

• Connecticut: “Ghost in the Shell” DVD

• Delaware: Spiced jelly candy

• Florida: Sparkling cider

• Georgia: Fisher-Price Laugh & Learn Smart Stages Chairs

• Hawaii: Barbie farmer doll

• Idaho: My Little Pony Mini Collection

• Illinois: Erasers

• Indiana: Instant coffee

• Iowa: Water softening crystals

• Kansas: Ozark Trail tumblers

• Kentucky: 4×6 photo prints

• Louisiana: Root beer extract

• Maine: Brownies

• Maryland: Glue sticks

• Massachusetts: Refrigerators

• Michigan: Lavender-scented cleaning products

• Minnesota: Flamin’ Hot Cheetos

• Mississippi: Oil-less fryer

• Missouri: Life Savers

• Montana: Madden NFL video games

• Nebraska: Pressed makeup powder

• Nevada: Dog treats

• New Hampshire: Cinnamon-flavored toothpaste

• New Jersey: Pool salt

• New Mexico: Cat food

• New York: Cheerios

• North Carolina: Mayonnaise

• North Dakota: Watermelon-flavored gum

• Ohio: Grape-flavored drink mix

• Oklahoma: BBQ sauce

• Oregon: Humidifiers

• Pennsylvania: Plastic hangers

• Rhode Island: Christmas lights

• South Carolina: Coin banks

• South Dakota: Orange juice

• Tennessee: Disney Infinity Power Discs

• Texas: TV wall mounts

• Utah: Personal travel care kits

• Vermont: Sweet canned corn

• Virginia: Coolers

• Washington, D.C.: Great Value French Fried Onions

• Washington State: Vanilla frosting

• West Virginia: My Life As Dolls

• Wisconsin: Green Bay Packers bath mat

• Wyoming: Flannel shirts